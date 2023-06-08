المشروع يهدف لتحقيق بيئة وجودة تعليمية مناسبة والارتقاء بكليات الهيئة

ألاء خليفه

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني، عن مشروع انشاء فرع لكلية التربية الأساسية في منطقة الفحيحيل ، مشيرا إلى انه سيخدم طالبات الكلية قاطني المناطق الجنوبية في البلاد وذلك تماشيا مع التوسع العمراني التي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة .

وقال العدواني في تصريح صحافي، بعد الجولة التفقدية لمشروع فرع كلية التربية الأساسية بنات في منطقة الفحيحيل، إن المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح، بسرعة توفير الخدمات التعليمية لقاطني المناطق الجنوبية ، مؤكدا أنه تم التوجيه لإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الاستعجال بتنفيذ مشروع كلية التربية الأساسية بنات بمنطقة الفحيحيل لتكون جاهزة مطلع العام الدراسي القادم 2024/2023 وإدراجها ضمن خطة الإنجازات التوسعية لمباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من أجل تحقيق بيئة وجودة تعليمية مناسبة والارتقاء بكليات الهيئة.

ونوه العدواني إلى أن الهدف من المشروع الذي سيستفيد منه قرابة 5000 طالبة من قاطني المناطق الجنوبية في البلاد ، هو لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية التي تواجه الطالبات وأولياء أمورهم ، مما يترتب عليه تأخرهم على المحاضرات والاختبارات بشكل مستمر ، كما سيساهم المشروع في التقليل من الكثافة الطلابية ، وتوفير قاعات دراسية في الفرع الرئيسي لطالبات كلية التربية الأساسية في منطقة العارضية مما سيسهم في فتح شعب دراسية للطالبات الذين يتأخرون دراسيا لعدم توفر شعب دراسية لهم .

وأشار العدواني أنه من خلال الجولة التفقدية للمشروع لمسنا نسبة انجاز كبيرة من مراحل المبنى الذي يحتوى على قرابة 25 فصل دراسي و3 مختبرات بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى ، مثمنا الجهود التي تبذلها الإدارة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمهندسين القائمين على هذا المشروع الحيوي ، مؤكدا إنه تم التوجيه بسرعة تجهيز القاعات الدراسية من مختبرات وورش ومعدات إضافية إلى تجهيز المكاتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وتوفير الطاقم من الهيئة الإدارية لإدارة وتشغيل المبنى استعدادا لدخول المبنى حيز الخدمة في سبتمبر من العام الدراسي القادم.

هذا وقد كان برفقة الوزير مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام الذي أكد حرص الهيئة على تنفيذ كل ما توصي به القيادة السياسية وتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي في تنفيذ مشاريع تخدم التنمية الوطنية وتحقق التوسعة الجغرافية، لحل مشاكل أولياء أمور الطالبات من سكان المناطق الجنوبية ،و الهيئة بدأت بالفعل قبل فترة بتنفيذ مشروع فرع كلية التربية الاساسية للمناطق الجنوبية وقد تم تحديد منطقة الفحيحيل لتنفيذه والانتهاء منه قبل بداية العام الدراسي القادم لتشغيله للفصل الدراسي الأول المقبل.

وأعلن د. الفجام بأن الهيئة تعمل حاليا على طرح وتنفيذ عدة مشاريع متوقع تنفيذها منتصف عام 2024 وستقام في منطقة صباح الأحمد و تشمل أربعة كليات وهي كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض وكذلك المعاهد.

رافقهم بالجولة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د. مشعل المنصوري، وعدد من مدراء الإدارات المعنية والمهندسين القائمين على المشروع الذين قدموا للوزير شرح مفصل لمجريات انجاز المشروع.