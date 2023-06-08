عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، عن صدور موافقة وزارات التربية والتعليم في دول الخليج على مرشح دولة الكويت، د.محمد الشريكة ليكون مديرا للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، وهو ما يعكس الثقة بالكوادر الكويتية المتخصصة.

وأضاف د. حمد العدواني بأن وزارة التربية حريصة كل الحرص على توطيد تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في الحقل التعليمي سعيا من الوزارة لتحقيق مرتكزات رؤية الكويت 2035.

وأوضح د. العدواني أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج أحد الأجهزة الفنية المتخصصة في دول الخليج والذي يهدف إلى الإسهام في تطوير حركة البحث العلمي والقياس والتقويم التربوي، ويعزز التعاون بين دول الخليج بما يسهم في تحقيق غاية تنمية العمل الخليجي المشترك.

هذا وهنأ د. العدواني الدكتور الشريكة بهذا التعيين مشيدا بالأثر المتميز لبرامج وأنشطة المركز على الميدان التربوي الخليجي وقال:"أشكر الدكتور سليمان العسكري على ما قدمه من جهود خلال فترة إدارته للمركز"، مؤكدا على دعم وزارة التربية للمركز ليحقق أهدافه المرسومة، وعلى تعزيز التعاون وتطوير مجالات العمل مع المركز في الفترة القادمة لما يتمتع من به سمعة دولية طيبة، وقدرات وإرث بحثي كبير".