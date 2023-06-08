دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف سعد الرشيدي، عن بدء وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، استقبال طلبات إيصال التيار في مدينة المطلاع السكنية الضاحية N8 ( اجزاء من القطعتين 3،4) لعدد 793 قسيمة.

وقال الرشيدي في تصريح صحافي، إن " عملية تشغيل المحطات الرئيسية والفرعية تمت بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية"، مؤكدا حرص وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق ابو رقبة، على عملية تسريع وتيرة إيصال التيار لقسائم منطقة المطلاع.

وأوضح الرشيدي أنه "سبق وأن أعلنت الوزارة عن استقبالها طلبات إيصال التيار للدفعة الأولى من قطاع N11 بعدد 765 قسيمة ومن ثم إعلانها عن استقبال طلبات الدفعة الثانية في ذات القطاع بعدد 538 قسيمة، ليصل بذلك اجمالي القسائم التي تستعد الوزارة استقبال طلبات إيصال التيار لأصحابها في القطاعين N11 و N8 إلى 2096 قسيمة.

وذكر أن عملية إيصال التيار لقسائم الضاحية N11 المعلن عنها شملت أيضا إيصال التيار لبعض خدماتها، حيث تم ايصال التيار لمسجد وسكن الامام ومبنى خدمة مواطن و مبنى البلدية و المركز الصحي ومخفر الشرطة إلى جانب المحلات التجارية.

وفيما يلي ارقام القسائم في القطاع N11 التي أعلنت الوزارة استعدادها لاستقبال طلبات ايصال التيار من اصحابها:

اولا: قسائم القطعة رقم 3 وعددها 324 قسيمة:

من قسيمة رقم 87 إلى قسيمة رقم 99

قسيمة رقم 145، 147، 149

من قسيمة رقم 151 إلى قسيمة رقم 525

قسيمة رقم 254، 258، 260، 262، 264، 266، 268، 270، 271.

من قسيمة رقم 294 الى قسيمة رقم 306.

من قسيمة رقم 320 الى قسيمة رقم 486.

من قسيمة رقم 507 الى قسيمة رقم 510.

من قسيمة رقم 512 الى قسيمة رقم 523.

ثانيا : قسائم القطعة رقم 4 وعددها 469 قسيمة:

من قسيمة رقم 1 إلى قسيمة رقم 257

قسيمة رقم 260، 262، 264، 266، 268، 270.

من قسيمة رقم 271 الى قسيمة رقم 314.

قسيمة رقم 335، 337، 339.

من قسيمة رقم 341 الى قسيمة رقم 499.