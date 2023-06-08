تطلق محافظة الأحمدي حملتها الرابعة للتبرع بالدم غدا الجمعة، برعاية وحضور المحافظ الشيخ فواز خالد الحمد الصباح من الواحدة الى السابعة مساء في (الكوت مول) تحت شعار (قطرة من دمك.. حياة لغيرك) بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة وبدعم من بنك برقان.

وقال مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة ومنسق الحملة ابراهيم الفودري في تصريح صحفي اليوم الخميس ان الحملة تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وتستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للدم ومشتقاته خاصة مع بداية فصل الصيف حيث يشهد ذلك المخزون نقصا الى حد كبير.

وثمن الفودري كافة الجهود الرسمية والاهلية والتطوعية التي تسهم في تحقيق هذا العمل الانساني النبيل خاصة بعد نجاح الحملات السابقة التي نظمت خلال الاعوام الماضية وحظيت بإقبال جماهيري لافت داعيا المواطنين والمقيمين للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة وغيرها من الحملات المجتمعية التي تستهدف انقاذ حياة الاخرين.