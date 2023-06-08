منصورالسلطان- عبد الله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ادارة مكافحة جرائم المال من ضبط شبكة مكونة من (3) أشخاص بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة. وتوضح الإدارة انه وأثناء قيام رجال الأمن بمتابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي تبين وجود عدد من الأشخاص يقومون بالإعلان والترويج عن إنشاء مجموعات في برنامج الواتساب يتم خلالها نشر اختبارات المرحلة الثانوية. وتؤكد الإدارة أنه بعد تكثيف الجهود الأمنية وإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مجموعتين، تقوم كل منهما باستلام مبالغ مالية مقابل المشاركة، وعليه تم ضبطهما وبمواجهة افرادها بما أسفرت عليه التحريات أقر كل منهم واعترف بما نسب إليه، وتمت إحالة الجميع إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.