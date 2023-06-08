تنطلق فعاليات المنتدى الأول للإعلام السياحي برعاية رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن، والذي تنظمه وتشرف عليه المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة التونسية وإتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك في 12 يونيو.

وسيشارك في المنتدى المنظمة العالمية للصحافيين وكتاب السياحة وعدد من كبار المسؤولين بقطاعي السياحة والإعلام ومسؤولي منظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية وشخصيات إعلامية بارزة على امتداد الوطن العربي، خاصة انه يقام على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

وقد أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر بن فهد آل فهيد، أن هذا المنتدى ذو أهمية كبرى لتسليط الضوء على الإعلام بكل تخصصاته المرئية والمسموعة والمقروءة والإعلام الرقمي الجديد بهدف إبراز المقومات السياحية والإرث الحضاري والتاريخي وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها منطقتنا العربية، مؤكدا أن الإعلام والسياحة وجهان لعملة واحدة، ومشيرا الى أن الإعلامي هو سائح بامتياز، وموضحا أنه سيتم الإعلان بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية إطلاق دورات تدريبية متخصصة في مجال الإعلام السياحي، وذلك بهدف تنمية وتطوير أبناء المنطقة العاملين في هذا المجال المهم، إيمانا من المنظمة بأنه لتحقيق مستقبل أفضل يجب بناء عقول بشرية قادرة على مواكبة العصر الجديد في كل مجالات السياحة.

وأكد آل فهيد أن هذا المنتدى يحظى بدعم من جامعة الدول العربية وعلى رأسها الأمين العام أحمد أبو الغيط .

الجدير بالذكر، ان جلسات عمل المنتدى ستتناول محاور تاريخ الصحافة السياحية في العالم ومراحل تطورها وشمولية المقاصد العصرية ودور الإعلام في ترسيخها بالعالم العربي وواقع السياحة التونسية وآفاق تطويرها ودور الإعلام الجديد في الترويج السياحي، ودور الإعلام والاتصال في تطوير السياحة العربية ودعم جهود الحكومات والأجهزة السياحية لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين في الدول العربية والإعلام الجديد ودوره في خدمة السياحة والترويج الرقمي للسياحة.