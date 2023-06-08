أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لتعرض مباني سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها ومبنى سفارة وسكن سفير مملكة البحرين ومبنى سفارة وسكن سفير دولة فلسطين ومبنى سفارة جمهورية الصين الشعبية ومنزل سفير سلطنة عمان في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والاعتداء والتخريب.

وشددت الوزارة في بيان لها على رفض الكويت القاطع لاستمرار تعرض مقار البعثات الديبلوماسية المعتمدة والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية الشقيقة لأعمال الاعتداء والتخريب.

وجددت دعوتها للسلطات الرسمية وجميع الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الديبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961.