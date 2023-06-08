تسلمت الكويت رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

وتولى الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد الخالدي رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الـ14 ممثلا للكويت خلال اجتماع عقدته (إسكوا) في بيروت خلفا لقطر رئيسة الدورة الـ13.

وقال الخالدي في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع إن ترؤس الكويت للجنة التنمية الاجتماعية في (إسكوا) لمدة عامين مقبلين يعكس اهتمام الدولة بالتعامل مع الأمم المتحدة و(إسكوا) في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أنه سيكون للكويت تعامل مباشر مع إدارة (إسكوا) في المرحلة المقبلة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفي الدراسات وتجارب الدول والإحصائيات.

وأوضح الخالدي أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لتعزيز دور الكويت مع لجان (إسكوا) ومتابعة مباشرة مع جميع الدول المعنية التي تحتاج إلى دعم لوجستي خصوصا في مجالات مكافحة الفقر ودعم ذوي الإعاقة والمسنين والفئات المهمشة والعمل على تمكين الدول وفق الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أنه بعد ترؤس الكويت للجنة التنمية الاجتماعية تمت مناقشة 10 بنود تضمنت العمل الفني والجوانب الاجتماعية واللوجستية ومنها تنفيذ أنشطة برامج عمل (إسكوا) والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقة إضافة للتعاون الفني وفريق الخبراء العامل المعني بالإعاقة وأنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية.

ولفت رئيس الدورة الـ14 إلى أنه تمت أيضا مناقشة اللامساواة في المنطقة العربية في فرص العمل والمبادرات العملية لتعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المقترحات من الدول المشاركة.

وأكد أن الكويت لعبت «دورا رائدا» مع (إسكوا) في الدورات السابقة، مبينا أن «ما شهدناه هو نتيجة ثمرة هذا التعاون السابق».

وأشار إلى أن الكويت شكلت فريق عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الفني مع المنظمة وسيكون له «دور كبير» في التعامل مع الحالات الخاصة ككبار السن والحد من الفقر وسيعطي دعما إضافيا لدور الكويت الرائد في القضايا الاجتماعية.