بدأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عملية إعادة بناء خط الوسط بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر.



ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة ضم ماك أليستر (24 عاما) من برايتون، لكن المعروف أن عقد اللاعب، الذي وقعه في أكتوبر الماضي، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة نحو 45 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» بأن اللاعب الأرجنتيني الدولي وقع مع ليفربول عقدا لمدة خمسة أعوام.



وقال ماك أليستر في تصريحات لموقع نادي ليفربول: «ياله من أمر مذهل. إنه حلم تحول إلى حقيقة، هو أمر رائع أن أتواجد هنا، ولا أطيق انتظار البداية». وأضاف اللاعب: «أود الظهور بمستواي منذ اليوم الأول في الاستعدادات للموسم، لذلك من الجيد أن كل شيء قد حسم. أتطلع إلى مقابلة زملائي بالفريق».