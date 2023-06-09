أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي الموسم الماضي 2022-2023.



وقال ميسي في مقابلة مع الصحيفتين الكاتالونيتين «سبـــورت» و«مونـــدو ديبورتيفو»، إنه اتخذ قراره واختار الدفاع عن ألوان فريق إنتر ميامي، رغم أن رغبته كانت العودة إلى برشلونة الذي حقق معه نجاحات أسطورية.



وأضاف إنه «بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من العودة إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى ميامي لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر».



وأشار إلى أن الاتفاق مع إنتر ميامي لم يتم بشكل كامل، وتبقى بعض التفاصيل قبل إبرام العقد معه.



وتابع «البرغوث»: «كنت متحمسا جدا للعودة، لكن بعد تجربة خروجي قبل عامين لم أرغب في تكرار نفس الموقف وانتظار ما سيحدث وأرهن مصيري ومستقبلي في يد غيري».



وكشف أنه «سمعت بأن عليه (البارسا) بيع لاعبين وتخفيض أجور آخرين، وفي الحقيقة لم أرغب في حدوث ذلك، أو تحمل مسؤولية أمر مثل ذلك».



وارتبط قائد منتخب الأرجنتيني بالانتقال إلى الهلال السعودي مقابل مليار يورو في موسمين، لينضم بذلك إلى نجوم آخرين في بطولة الدوري هناك مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.



ويمتلك قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، النادي المنافس في بطولة الدوري الأميركي.



وكان النادي المتواجد في فلوريدا قد أقال مدربه وزميل بيكام السابق في مان يونايتد وإنجلترا، فيل نيفيل، على خلفية تواجد الفريق في المركز الخامس عشر في المجموعة الشرقية بالبطولة، لكن النادي يواصل سعيه بطموح كبير.



رد برشلونة



وأكد نادي برشلونة أنه يتمنى لميسي «كل التوفيق في رحلته الاحترافية الجديدة» بعدما أعلن عن انضمامه لنادي إنتر ميامي.



وقال النادي في بيان صحافي إن خورخي والد ميسي ومدير أعماله أبلغ رئيس النادي، خوان لابورتا، بقراره الانضمام لإنتر ميامي.



وأشار بيان برشلونة إلى أن لابورتا «يتفهم ويحترم قرار ميسي برغبته في المنافسة في دوري بمطالب أقل، بعيدا عن الأضواء والضغط الذي تعرض له في السنوات الأخيرة».



ارتفاع أسعار التذاكر



هذا، وأثار إعلان انضمام النجم ميسي إلى إنتر ميامي آمالا عريضة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت على منصات البيع الإلكتروني أسعار تذاكر دخول أول مباراة محتملة له مع ناديه الجديد أمام كروز أزول المكسيكي في 21 يوليو المقبل، لتتجاوز 9 آلاف دولار.



ويفتتح سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الأميركي لكرة القدم في الخامس من يوليو المقبل، لذا لن تقام أول مباراة للنجم الأرجنتيني حتى الشهر المقبل على الأقل.



وشهد حساب النادي الأميركي على «إنستغرام» تضاعف أعداد متابعيه بعد ساعات قليلة من تصريحات ميسي، حيث كان يبلغ عدد المتابعين مليون متابع، قبل أن يتضاعف عدد المتابعين إلى ما يزيد على 5 ملايين.