أحرز كل من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي تريبل دابل، ليقودا دنفر ناغتس للتقدم 2-1 على ميامي هيت في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA»، بفوز 109-94 في ميامي.



سجل يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 32 نقطة، 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ نهائي الدوري يحقق تريبل دابل من 30 نقطة، 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة أقله.



أما موراي، فأضاف 34 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة بعد أن أكمل الـ «تريبل دابل» بمتابعة في الثواني الأخيرة.



وهذه المرة الأولى في نهائيات الدوري التي يحقق فيها لاعبان من فريق واحد تريبل دابل في المباراة ذاتها، وأول مرة في أي لقاء بالدوري المنتظم أو الأدوار الاقصائية ينجح زميلان في تحقيق تريبل دابل من 30 نقطة.