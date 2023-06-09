الرياض: استعرض اجتماع المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة «اكساد» أمس الإنجازات والمشاريع التي حققها المركز في مجال الأمن الغذائي والمائي خلال فترة رئاسة الكويت له.



وقال مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي، في تصريح لـ «كونا»، إنه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي تسليم رئاسة المركز من الكويت رئيسة الدورة السابقة الى السعودية.



وبين تقي أن المشاركين في الاجتماع أشادوا بدور الكويت خلال فترة رئاستها المركز من عام 2015 حتى 2022.



هذا، وحضر الاجتماع الى جانب م.تقي المنسقة الفنية للمركز العربي «اكساد» شفيقة الخياط،



كما شارك في الاجتماع عدد من وزراء الزراعة العرب ورؤساء وفود الدول العربية أعضاء الدورة من الأردن والسعودية والصومال وفلسطين ولبنان وليبيا.