شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على «ضرورة تحفيز الخطى لإتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مبنية على تفاهم وطني شامل وتكوين السلطة التنفيذية».



ونقل نقيب المحررين جوزيف قصيفي الذي زار ونائبه صلاح تقي الدين الشيخ ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، نقل تفاؤل شيخ العقل «حيال المرحلة المقبلة»، معتبرا ان «الامل يجب ان يبقى معقودا لخير البلد ومصلحة أبنائه، ومن هنا يتوجب على جميع الفرقاء السياسيين جميعا إيجاد الأرضية اللازمة لتفاهم وطن، يقود الى جمع الشمل والتلاقي وتعزيز لغة الحوار، من اجل وقف التدهور الحاصل على كل الأصعدة ونزيف الهجرة لخيرة أبناء الوطن وشبابه».



وأضاف ابي المنى: ان «دور القيادات الروحية هو حض المسؤولين على القيام بدورهم المطلوب ومخاطبة ضمائرهم من اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز الصوت التصالحي والحكمة، عوضا عن المواجهات السياسية العقيمة التي تزيد الأمور تعقيدا».