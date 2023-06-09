قررت محكمة إسلام أباد العليا الافراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل، مما حال دون حبسه لمدة 14 يوما.



وقال جوهر خان محامي رئيس الوزراء السابق انه حصل ايضا على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.



وأثار اعتقال خان في التاسع من مايو الفائت بتهم فساد ينفيها احتجاجات من أنصاره ونهب بعضهم منشآت عسكرية مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.



وأطلقت السلطات سراح خان بعد أيام من اعتقاله لكن تهما جديدة توجه له.



وأدرجت الشرطة يوم الاربعاء اسم عمران خان في قضية تتعلق بمقتل محام كان يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لتوجيه اتهامات تحريض لرئيس الوزراء السابق.



وبدا خان، الذي يسعى لإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به العام الماضي، مستسلما لاحتمال تعرضه للحبس للمرة الثانية، وقال في خطاب عبر الإنترنت لموظفي الحزب «أنا مستعد للاعتقال».



من جانبه، أصدر الجيش بيانا قال فيه إنه يتعين تقديم جميع مخططي ومرتكبي أحداث العنف في التاسع من مايو الماضي إلى العدالة.



ودعا خان مؤخرا لإجراء محادثات لإنهاء المواجهة مع الجيش، لكن الحكومة رفضت.