صدر حديثا بالقاهرة كتاب «البعد السياسي التحريضي في نصوص السيد حافظ المسرحية» للناقدة العراقية د. إيمان خالد مهدي عمران، عن رسالة جامعية لها بقسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل بالعراق، تمت مناقشتها تحت إشراف د. نورس محمد غازي، وقد صدر الكتاب عن مركز الوطن العربي للنشر والإعلام «رؤيا» في 193 صفحة من الحجم المتوسط.

ويتناول البحث موضوع الكتاب فكرة «هل يوجد تحريض سياسي في نصوص السيد حافظ المسرحية؟»، وهل أفاد من المفهوم السياسي التحريضي في بناء نصوصه المسرحية لتكون أكثر عمقا وتعبيرا عن الحياة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام؟ وذلك من أجل التعرف على البعد السياسي التحريضي عبر تمثلاته الاحتجاجية في نصوص السيد حافظ المسرحية.

وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة مباحث، هي: (المبحث الأول): التحريض السياسي في النص المسرحي العالمي، أما (المبحث الثاني) فيشمل التحريض السياسي في النص المسرحي العربي، وتبع المبحث الثالث بمرجعيات الفنية والفكرية للكاتب السيد حافظ. وخلص البحث إلى جملة من مؤشرات نظرية، وكرس الفصل الثالث لإجراءات البحث الذي ضم (مجتمع البحث) النصوص التي عالجت موضوع التحريض السياسي التي ضمها حدود البحث زمانيا ومكانيا، كما ضم الفصل (عينة البحث)، وذلك باختيار خمسة نصوص مسرحية قصديا، وهي: (كبرياء التفاهة في بلاد اللامعنى) و(ظهور واختفاء أبي ذر) و(حكاية الفلاح عبد المطيع) و(معزوفة للعدل الغائب) و(الديموقراطية الجديدة).