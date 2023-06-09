قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط تراجعت خلال مايو الماضي للشهر الخامس على التوالي، إذ تفاقمت المخاوف المتعلقة بتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة نظرا لمشكلة سقف الدين الأميركي، وتشديد السياسة النقدية على مستوى العالم وصدور بيانات اقتصادية عن الصين بمعدلات أضعف من المتوقع.



وبنهاية شهر مايو، انخفض سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.6% إلى 72.7 دولار للبرميل (-15.4% على أساس سنوي)، أي انه بالكاد ارتفع من أدنى المستويات المسجلة خلال العام والتي بلغت 72.4 دولار للبرميل في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي أدني مستوى منذ ديسمبر 2021.



ومن جهة أخرى، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بمعدل مماثل خلال شهر مايو الماضي لينهي تداولات الشهر عند مستوى 74.4 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 8.1% على أساس شهري، و9.3% على أساس سنوي.



وقد استقر انتاج الكويت من النفط الخام في ابريل عند 2.68 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر رسمية. ودخول التخفيضات الطوعية البالغة 128 ألف برميل يوميا حيز التنفيذ في مايو.



وفي ظل انخفاض إنتاج النفط نتيجة لسياسة الأوبك وحلفائها وفي ظل تدشين مصفاة الزور التي دخلت مرحلة التشغيل مؤخرا بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يوميا، فإن الكويت متعطشة لإمدادات إضافية نظرا لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة (من المقرر إنشاء وحدة التقطير الثالثة والأخيرة في أواخر الصيف)، وقد تتجه شركة البترول الكويتية، المشغل الحكومي للمصفاة، إعادة توجيه الخام المحلي المتجه إلى سوق التصدير إلى داخل البلاد.



ومن جهة أخرى، ارتفعت صادرات المنتجات المكررة في الكويت، والتي تتكون من زيت الوقود منخفض الكبريت وزيت الغاز/ الديزل، إلى 957 ألف برميل يوميا في فبراير، لتسجل بذلك الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي، وتبلغ طاقة التكرير في الكويت 1.4 مليون برميل يوميا، محتلة بذلك المركز الثاني في المنطقة بعد السعودية.



ولا يزال مشهد الاقتصاد الكلي العالمي والطلب على النفط تحيط به حالة ضبابية، وكان لابد من التحفظ على التوقعات المتفائلة التي صدرت سابقا بشأن تزايد النشاط الاقتصادي الصيني بعد رفع تدابير الجائحة، والذي كان من المتوقع أن يساهم في تعويض ضعف مستويات الاستهلاك للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودعم ومساندة الاقتصاد العالمي.



كما ارتفعت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 4.0 مليارات برميل بنهاية مارس، على الرغم من أن الزيادة الفصلية البالغة 35 مليون برميل تعتبر طفيفة.



ولا تزال وكالة الطاقة الدولية وجهات أخرى تنظر لآفاق نمو الصين هذا العام على أنها إيجابية إذ مازالت توقعات نمو الاقتصاد الصيني محورية بالنسبة للمراجعات التصاعدية المتكررة التي تصدر عن وكالة الطاقة الدولية لتقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2023، من متوسط سنوي قدره 1.86 مليون برميل يوما في يناير إلى 2.2 مليون برميل يوميا.



وترى وكالة الطاقة الدولية تشديد أوضاع السوق بصورة ملحوظة في النصف الثاني من عام 2023، مع وصول متوسط نمو الطلب على النفط إلى 2.5 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، وتحول توازن السوق إلى تسجيل المزيد من العجز (زيادة الطلب عن العرض) بما يصل إلى 2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023.



وعلى صعيد العرض، كشفت مصادر الأوبيك الثانوية أن إجمالي إنتاج الأوبيك بدأ في التراجع مرة أخرى في أبريل (-188 ألف برميل يوميا على أساس شهري) إلى 28.6 مليون برميل يوميا، ووفقا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، شهد إنتاج الأوبيك وحلفائها (باستثناء المكسيك)، تراجعا هامشيا بقيادة روسيا، ووصل في شهر أبريل إلى 13.4 مليون برميل يوميا.