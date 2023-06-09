أكد أعضاء المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة «اكساد» اليوم الخميس ضرورة تبادل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والخليجية لتعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي العربي.



وقالت ممثلة الكويت في المجلس التنفيذي لـ «اكساد» شفيقة الخياط في بيان صحافي تلقته «كونا» إنها وأعضاء المجلس التنفيذي قاموا بجولات ميدانية إلى المركز الوطني للنخيل والتمور والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة في المملكة العربية السعودية.



ووفقا للخياط شدد أعضاء المجلس التنفيذي خلال الجولات على ضرورة تبني سياسات ترتكز على التغيرات والتحديات التي تواجه العالم أجمع وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والحد من التصحر وزيادة الرقعة الخضراء بإعادة تأهيل الأراضي القاحلة وإدارة الموارد المائية والوصول إلى الاستدامة.



وعقد المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسة الاراضي الجافة والقاحلة أمس الأربعاء اجتماعا شارك فيه عدد من وزراء الزراعة العرب ورؤساء وفود الدول العربية أعضاء الدورة من الأردن والسعودية والصومال وفلسطين ولبنان وليبيا استعرض خلاله الانجازات والمشاريع التي حققها المركز في مجال الأمن الغذائي والمائي خلال فترة رئاسة الكويت له.