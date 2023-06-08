يحيى حميدان

حجز الكويت مقعده مع الكبار في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية في كرة القدم بعدما أكد تفوقه على ضيفه نواذيبو الموريتاني 1-0 اليوم (الخميس) على ستاد النادي بكيفان في إياب الدور الثاني من مرحلة التصفيات.

وفاز "الأبيض" كذلك على نواذيبو 2-1 في نواكشوط الأسبوع الماضي، وبذلك سينضم الكويت إلى فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كل من الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي، علماً بأن النهائيات ستقام بنظام التجمع بالسعودية أواخر يوليو المقبل أو أوائل أغسطس حسبما يقره الاتحاد العربي الأسبوع المقبل.

وبدأ مدرب «الأبيض»، الصربي بوريس بونياك، المباراة بتشكيل مكون من الحارس ضاري العتيبي، والتونسي بلال عيفة وفهد الهاجري ومشاري غنام ومحمد فريح في خط الدفاع، ولعب علي حسين وأحمد الظفيري والبحريني محمد مرهون في وسط الملعب، ودفع بالمصري عمرو عبد الفتاح "عموري" والتونسي ياسين العامري على الجناحين ومن أمامهما التونسي طه ياسين الخنيسي في المقدمة.

وأخذ الكويت الأهم في الشوط الأول بعدما افتتح التسجيل مبكراً عن طريق الخنيسي بعد ضربة ركنية نفذها حسين (7).

وتراجع الكويت بعد ذلك دون رغبة واضحة في تعزيز الغلة، وسنحت له فرصة وحيدة لإضافة الهدف الثاني، بيد أن أنانية العامري أضاعت هذه الفرصة.

وترك الفريق الكويتاوي ضيفه نواذيبو يمتلك الكرة من دون خطورة واضحة بعدما لجأ لاعبوه حمية الطنجي ومحسن بده وأحمد الخليل "بسام" لتسديد الكرة من مسافات بعيدة وذهبت جميعها بعيداً عن المرمى الكويتاوي.

ولجأ الفريق الموريتاني الى الخشونة المفرطة للحد من انطلاقات لاعبي "الأبيض" ولم يتدخل الحكم الإماراتي عادل النقبي لإيقاف هذه الخشونة وأخرج البطاقة الصفراء للمرة الأولى في الدقيقة 42 لعمر مانغان بعد تدخله القوي على مرهون.

وفي الشوط الثاني نشط الفريقان بشكل واضح، وحاول الكويت تعزيز تقدمه بهدف ثان بتحركات الخنيسي وبدعم من "عموري" ومرهون، مستغلين بذلك الاندفاع الهجومي الواضح من جانب نواذيبو، إلا أن هذه المحاولات الكويتاوية لم تثمر.

وشكل الفريق الموريتاني ضغطاً واضحاً وأجرى المدرب بونياك 3 تبديلات دفعة واحدة بدخول يوسف الخبيزي وإبراهيم كميل وفيصل زايد عوضا عن مرهون والظفيري و"عموري" لتنشيط "الأبيض" وتشكيل ضغط متقدم على لاعبي نواذيبو لتفادي وصولهم الى مناطق الكويت الدفاعية.

وبقيت النتيجة على حالها حتى النهاية وسط فرحة "كويتاوية" بالتأهل إلى النهائيات.