تسلمت الكويت رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).



وتولى الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد الخالدي رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الـ14 ممثلا للكويت خلال اجتماع عقدته (إسكوا) في بيروت خلفا لقطر رئيسة الدورة الـ13.



وقال الخالدي في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع إن ترؤس الكويت للجنة التنمية الاجتماعية في (إسكوا) لمدة عامين مقبلين يعكس اهتمام الدولة بالتعامل مع الأمم المتحدة و(إسكوا) في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.