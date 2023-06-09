اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية برنامجه التدريبي «التميز في كتابة الخبر الصحافي» الذي يهدف إلى تعزيز مهارات كتابة الخبر ومعرفة أشكاله وقوالبه وطرق صياغته ومقدمات المواد الخبرية ومصادر الخبر وخلفياته.



وقد شارك في البرنامج الذي استمر خمسة أيام 18 متدربا من موظفي «كونا» إلى جانب مشاركين من الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وبيت الزكاة الكويتي وديوان المحاسبة.



ومن المقرر أن يقدم المركز 8 برامج أخرى خلال موسمه التدريبي الحالي 2022 - 2023 تشمل «تصميم الجرافيك والانفوجرافيك للصحافيين» و«رصد الأخبار على شبكة الانترنت» و«إعداد المراسل الصحافي» و«برنامج فوتوشوب Adope photoshop» و«النشرات الإخبارية المتلفزة» و«الكاريزما الإعلامية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة» و«التحرير الإلكتروني» و«مبادئ التصوير الفوتوغرافي».



ويعنى المركز الذي أسس في ديسمبر 1995 بتعزيز مهارات العمل الصحافي المهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي والتقريب بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة المواد الإعلامية، ويعتبر من أعرق مراكز التدريب الإعلامية، وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة.