التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة اللورد طارق أحمد وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة وسبل تطويرها في كافة المجالات والاستحقاقات المقبلة في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين والأخذ بمستويات الشراكة الوثيقة إلى آفاق أوسع وأسمى تنفيذا لرؤى قيادتي البلدين وتحقيقا لتطلعات الشعبين الصديقين. وعلى صعيد القضايا الدولية فقد تناول الطرفان أبرز المستجدات على الساحة في المنطقة ومن بينها ملفات العراق وسورية وإيران والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة سبل التعاون المشترك والتنسيق في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز الجهود الدولية تجاه مكافحة التطرف والارهاب ودعم السلم والأمن الدوليين.