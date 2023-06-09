أسامة دياب



وصف سفير فيتنام لدى البلاد نغو توان ثانغ العلاقات الفيتنامية - الكويتية بالممتازة والتاريخية، حيث بدأت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1976 وعلى مدار 47 عاما، وتتسم بالقوة والمتانة وتتطور على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.



وأشار ثانغ في تصريحات للصحافيين على هامش مأدبة الغداء التي أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية لتذوق الطعام الفيتنامي إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليارات دولار، حيث تستورد فيتنام ما قيمته 5 مليارات دولار من النفط الكويتي، في حين تبلغ الصادرات الفيتنامية إلى الكويت نحو 500 مليون دولار.



وكشف أن السفارة بصدد تنظيم أسبوع فاكهة الليتشي الفيتنامية بما تملكه من فوائد صحية جمة، وذلك بداية من الأسبوع المقبل في مجمع الأفنيوز، موضحا أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى أسهمت بشكل ملحوظ في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مستذكرا زيارة الرئيس الفيتنامي إلى الكويت في عام ١٩٩٥، كما تبادل رئيسا وزراء البلدين الزيارة في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، وأخيرا في ٢٠١٦ زار رئيس وزراء الكويت فيتنام، وتم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات مذكرات التفاهم، لافتا إلى أن الجولة القادمة من الحوار السياسي بين البلدين ستعقد في الكويت قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية في بلاده يبلغ نحو 3 مليارات دولار، في حين تبلغ استثمارات القطاع الخاص الكويتي نحو ٢٠٠ مليون دولار، مشيدا بأجواء الانتخابات الكويتية والتي وصفها بالعرس الديموقراطي، مشيرا إلى تفرد ثقافة الديوانية والتي تعتبر احد أبرز تقاليد المجتمع الكويتي الفريدة.



وذكر أن الكويت تتمتع بديبلوماسية متميزة متزنة وحكيمة، وهي احد أبرز عوامل الاستقرار في المنطقة، مثمنا الدور الإنساني الرائد الذي تلعبه الكويت في التخفيف من آلام ضحايا الكوارث الإنسانية البشرية في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية العربية مول ١٨ مشروعا في بلاده منذ عام ١٩٧٩ كل مشروع من ٥ إلى ٦ ملايين دينار.