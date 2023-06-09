تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر الأحد المقبل رد الادارة القانونية على اقتراح العضو السابق مشعل الحمضان بشأن عمل لائحة للباعة المتجولين. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (40 لسنة 1978) بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء، وآخر بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.





