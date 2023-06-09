حنان عبدالمعبود



قدم عضو مجلس الأمة مرزوق الغانم التهنئة إلى خريجي مدرسة البكالوريا الأمريكية، متمنيا لهم التوفيق في مستقبلهم التعليمي وفي جميع مراحل دراستهم.



واختص الغانم خلال رعايته وحضوره حفل الخريجين بالمدرسة للعام الدراسي 2022/2023 «كل أب وأم بالتهنئة على تخرج أبنائهم وكل أسر الخريجين، داعيا الله أن يوفقهم ويسخرهم لخدمة بلدهم الكويت».



من جانبها، أوضحت مديرة المدرسة أريج الغانم أن المدرسة تحتفل اليوم بـ86 طالبا وطالبة اجتازوا جميع متطلبات التخرج ويستعدون الآن لإكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي.



وأعلنت الغانم في تصريح لها على هامش الحفل أن مدرسة البكالوريا الأمريكية ستقوم بدءا من العام الدراسي المقبل بإدخال مواد دراسية جديدة منها «إدارة الأعمال» وذلك بالتنسيق مع بعض البنوك المحلية، ومادة السينما لأن كثيرا من الطلبة لديهم شغف التصوير، مضيفة: طموحنا لا يقف عند حد معين ونسعى لمواكبة التطور العالمي وإدخال المواد الدراسية التي تنمي مهارات الطالب وتخريج طلبة ذوي شخصيات قوية قادرة على تجاوز العقبات.



وقالت الغانم: اليوم نخرج دفعة جديدة من مدرسة البكالوريا الأمريكية وهم مجموعة من أبنائنا الطلبة الذين عاشوا سنين معنا في هذه المدرسة، وبذلوا جهودا كبيرة خلال دراستهم وقد حاولنا بكل الطرق أن نحتويهم ونوجههم ونرشدهم ونجعلهم مستعدين للتعليم العالي وللمستقبل الحافل بالنجاح، متمنية أن يجدوا القبول في الجامعات المتقدمة ذات التصنيف العالي وأن تكون لهم فرصة في البعثات الداخلية والخارجية، مضيفة «أعتقد أن وضع معظمهم جيد لكن ننتظر نتائج القبول».



كما ألقت الغانم كلمة في هذه المناسبة هنأت الخريجين وأسرهم وأصدقائهم قائلة لهم: «مرت السنوات بسرعة البرق، أذكركم صغارا، وأذكر لعبكم ومرحكم وركضكم وبهجتكم بأيام العيد الوطني، واليوم الرياضي والرحلات المدرسية، ومشاركتكم في طابور الصباح والأنشطة المدرسية، والكرنفال، ومجلس الطلبة، ومنكم من رفع اسم الكويت عاليا في المسابقات العالمية فكنتم فخرا لنا».



وأضافت: مرت علينا سنوات قاهرة، وصعبة واجهنا فيها الكثير من التحديات، أقساها كانت في فترة الجائحة وما زلنا نعاني أثرها، وقد استلزم الأمر منا صبرا كبيرا وتلاحما وتكاتفا بالجهود والعمل بروح الفريق الواحد، ولله الحمد استطعنا تجاوز المحنة بتفاني الهيئة الإدارية وإخلاص معلمينا، وأيضا بسواعد أولياء الأمور الذين آمنوا بنا ودعموا جهودنا فأثبتوا أنهم خير عون لنا، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان.



وزادت الغانم: مازلنا نواجه كثيرا من التحديات في قطاع التعليم، ونأمل أن تولي الكويت أولوية قصوى للتعليم حتى تكون بلدا جاذبا للعنصر البشري، مضيفة: نعاني الآن من صعوبة استقطاب الكفاءات لأسباب عدة أهمها الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي تعطل المسيرة التعليمية وتضعنا في مواقف صعبة تعوق عملنا، آملة من الحكومة القادمة أن تضع التعليم نصب عينيها.



واستعرضت إنجازات العام الماضي، قائلة: إن العام الماضي شهد التحاق مجموعة من الطلبة ببرنامج الوحدات المزدوج بالتعاون مع الجامعة الدولية الأمريكية، فكانت لهم الفرصة لأن يخوضوا تجربة الحياة الجامعية وهم بالثانوي وكانت التجربة مثيرة ومثرية لهم وما هو جميل ما حققوه من نتائج متميزة في موادهم لينافسوا طلبة الجامعة، ومنهم «رواد في مجال الكودينك وتقنية التطبيقات الإلكترونية»، حيث حقق طلبتنا نتائج مبهرة في المواد ذات المستوى المتقدم وفقا لتقارير مجلس الكلية الأمريكية للتعليم. وبالإضافة إلى هذا رسخنا العمل التطوعي في المنظومة المدرسية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لأنها تمنح الطالب فرصة التعرف على شرائح وفئات المجتمع والانخراط فيه ليثبت وجوده كشخص فاعل وتعزز انتماءه وشعوره بالمسؤولية.



كما شارك طلبتنا في مسابقات محلية ودولية ليحققوا مراكز متقدمة وأحيانا المراكز الأولى.



الذكاء الاصطناعي



وكشفت الغانم أنه في العام المقبل ومواكبة للذكاء الاصطناعي وانتشاره عالميا في جميع المجالات سيتمكن طلبة الصف الثاني الابتدائي من الانخراط في التعليم الرقمي فيكون لكل طالب جهازه الخاص داخل أسوار المدرسة لتطوير إمكانياته وقدرته على التحكم التكنولوجي في المكان والمسار والزمان وتطوير مهارات البحث العلمي، داعية الطلبة الخريجين إلى التسلح بالأخلاق قبل العلم لحفظ السمعة فهي الحصن والدرع الواقية، مشددة على ضرورة التسلح أيضا بالنزاهة والأمانة والمصداقية فهي أساس النجاح بها يحفظ المجتمع والأموال والأعراض والأرواح، مخاطبة الطلبة بالقول «لا تنبهروا بإغراءات غير مشروعة ظنا منكم أنها طريق مختصر للفوز بمكتسبات هي في الواقع دنيوية ومؤقتة فآخر هذا الطريق مر ومدمر لكم قبل غيركم».



مستقبل مشرق



من جهتها ألقت الطالبة تيجان الصباح كلمة الطلبة الخريجين، أكدت فيها أن العلم



لا حدود له ويجب ألا نقف في دراستنا عند حد معين، بل يجب أن نخطو نحو مستقبل مشرق وتحد جديد، يسهم في بناء مجتمعنا، مضيفة أن الوطن يتقدم بجهود أبنائه، فهم يسهمون في رفعته وخدمة البشرية أجمع.



وتقدمت تيجان بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى إدارة المدرسة متمثلة بالأستاذة أريج الغانم، كما يصل شكرنا إلى جميع المدراء والمعلمين على ما بذلوه من جهد في إدارة المدرسة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.



وختمت كلمتها قائلة: إننا نعاهدكم بأن نكون عند حسن ظنكم ونسعى لأن نكون فخرا لوطننا العزيز ونتمنى التفوق للجميع والسداد.