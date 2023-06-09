

منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية امن الأحمدي فجر امس وافدا بنغالي الجنسية مخالفا للإقامة، الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة المهبولة وهو يروج المواد المخدرة وبحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي حصيلة البيع.



وكانت نقطة تفتيش فجر امس استوقفت الوافد البنغالي حيث بدت عليه علامات الخوف والارتباك، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه مخالف ومتغيب، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على أكياس شبو وميزان حساس ومبلغ مالي. وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يروج المواد المخدرة على الزبائن، وأنه كان في طريقه لبيع كمية الشبو المضبوطة معه.