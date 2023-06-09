منصور السلطان



داهم رجال مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس مصنعا للخمور المحلية في منطقة أم الهيمان وصف بأنه أحد أكبر أوكار التصنيع، حيث ضبط بداخله 4 وافدين من الجنسية النيبالية بينهم امرأتان.



ووفق مصدر أمني، فإن دورية تابعة لعمليات مديرية امن الأحمدي اشتبهت في وافد تبين انه نيبالي يحمل كيسا بلاستيكيا تبين أن به قناني خمر محلي، وبالتحقيق معه اعترف بأن هناك مصنعا يدار من قبله وثلاثة آخرين أرشد عنهم، وعليه تمت مداهمة المنزل الذي عثر فيه على وافد وامرأتين جميعهم من الجنسية النيبالية، كما عثر على 190 برميلا معبأة بالخمور و نحو 492 قنينة خمر، بالإضافة الى أدوات ومعدات خاصة لصناعة الخمور المحلية، وبالتحقيق مع المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم يقومون بصناعة الخمور ثم تعبئتها في قناني وبيعها على الزبائن مقابل 8 دنانير مع خدمة التوصيل.



هذا، وتمت إحالة المتهمين والخمور والمعدات المضبوطة الى الجهات المختصة.