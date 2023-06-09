محمد الجلاهمة



تمكن رجال اطفاء مركزي الشهيد والبحث والإنقاذ، من إخراج وافدين سقطا في خزان مياه بالدعية.



‏وكانت قد ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ الى العمليات المركزية صباح أمس يفيد بسقوط عاملين في خزان مياه أرضي بأحد المشاريع قيد الإنشاء في منطقة الدعية، ‏وعليه تم الإيعاز إلى مركز الشهيد ومركز البحث والإنقاذ للتعامل مع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن شخصين سقطا في خزان فارغ من الماء بالدور الأرضي، وتم التعامل مع الحادث وإنقاذ العاملين وتسليمهما الى الطوارئ الطبية.