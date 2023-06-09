مبارك الخالدي



تغادر بعثة منتخبنا الأول لكرة القدم ظهر اليوم متوجهة إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 18 الجاري.



ومن المقرر أن يرأس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال العتيبي ومدير المنتخبات سعود المجمد ومدير المنتخب عبدالرحمن الموسى وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي و24 لاعبا، حيث من المقرر أن يخوض منتخبنا خلال تواجده في المعسكر والمتزامن مع أيام التوقف الدولي «فيفا دي» مباراتين وديتين بهدف تحسين التصنيف الدولي للمنتخب.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأزرق في 18 الجاري لتتجه مباشرة إلى مدينة بنجلور الهندية للمشاركة في دورة جنوب آسيا الودية سعيا لحصد المزيد من النقاط للارتقاء في تصنيف المنتخبات.



وكان تجمع المنتخب قد انطلق منتصف الأسبوع الجاري، حيث افتقد الجهاز الفني عناصر ولاعبي نادي الكويت الذين خاضوا استحقاقا عربيا مساء امس، ومن المنتظر التحاقهم بالبعثة قبل السفر إلى القاهرة بساعات.



وفي جانب متصل، وصلت إلى سراييفو عصر أمس بعثة منتخبنا الأولمبي لإقامة معسكر إعدادي يستمر 21 يوما استعدادا لاستضافة منافسات المجموعة السادسة في سبتمبر المقبل من تصفيات كاس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر 2024 والمؤهلة إلى الأولمبياد، والتي تضم إلى جانب الأزرق منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية.