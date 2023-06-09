هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، إلى تسجيل بداية قوية في أولى مبارياته بالتصفيات النهائية لمنافسات «السوبرليغ» الآسيوي للمجموعة الثانية، عندما يلتقي غورغان الإيراني في الـ 9:45 مساء اليوم على صالة الشيخ سعيد آل مكتوم في دبي بالإمارات.



وتشارك 8 أندية في التصفيات النهائية لمنطقة غرب ووسط القارة الآسيوية التي تختتم 17 يونيو الجاري، حيث وزعت الفرق على مجموعتين بنظام دوري من دور واحد، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يتأهل الفائزان إلى نهائيات كأس آسيا للأندية الأبطال لكرة السلة المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.



وقد ضمت مجموعة الكويت أندية شباب أهلي دبي الإماراتي مستضيف البطولة، وغورغان الإيراني، وأستانا الأوزبكي، فيما ضمت المجموعة الأولى الرياضي اللبناني، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، وتشيناي هيت الهندي.



وقد تمكن «العميد» من التأهل إلى التصفيات النهائية بعد فوزه في جميع مبارياته بالدور التمهيدي، إذ يعول مدربه الألماني بيتر شومرز على العديد من اللاعبين المتميزين، في مقدمتهم الأخوان محمد وحمد عدنان، وأليكس الغيص، وعمران جوهر، وتركي حمود، ومصطفى الرفاعي، وفهد الظفيري، وعزيز محمد، والمحترفين، الأميركي ماركوس هانت، والهاييتي كادي لالان، والمحترف الاسترالي الجديد ثون ميكر، الذي تعاقد معه الكويت خصيصا لخوض المنافسات النهائية.