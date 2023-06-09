مبارك الخالدي



كشف مجلس إدارة نادي الجهراء أمس، عن أطقم الفريق الأول لكرة القدم وحراس المرمي للموسم الجديد 2023-2024.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الإدارة خالد الجارالله بحضور عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق ناصر الذايدي وعضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة طواري مدلول وأعضاء الجهاز الإداري للفريق وأيضا مالك ومدير عام شركة زيوس الإيطالية سلفادوري شيلفو «ساسا» والمدير الإقليمي عبدالحميد الفرا.



وبهذه المناسبة، قال الجارالله: «نعلن اليوم عن استقبال الشركة العريقة في المجال الرياضي وبدء التعاون الخارج عن المألوف والتعاقدات التقليدية لما يحقق المنفعة لنادي الجهراء ولاعبيه»، مضيفا: «نسعى لمواكبة التطور العالمي والتعاقد مع شركات رائدة ومنها زيوس، حيث يشمل كل الخدمات المصاحبة ومنها توفير المعايشة للاعبين المميزين وفرق النادي بهدف تحقيق التطور ورفع المستوى».



من جهته، قال الذايدي، إن التعاقد مع شركة «زيوس» الإيطالية لمدة عام قابل للتجديد، مبينا أن هذا العقد سيوفر 70% من الفوائد المالية لخزينة النادي.



بدوره، ثمن سلفادوري شيلفو «ساسا» هذا الاستقبال الرائع من مجلس إدارة نادي الجهراء، وقال إن الشركة أنشئت عام 1999 ولديها حقوق رعاية مع عدد من الأندية في إيطاليا، وقريبا ستعلن عن رعاية احد أندية الدرجة الأولى الإيطالية.



وأضاف أن تركيز الشركة على الأطقم الرياضية فقط، لكنها ستنقل خبراتها في العمل وصناعة الإكسسوارات لزيادة المبيعات، معتبرا أن الجهراء سيكون البوابة للسوق الكويتي والخليجي والعربي بشكل أوسع.



كما كشف شيلفو عن الترتيب لإقامة مباراة ودية بين الجهراء ونادي ساليرنيتانا الذي أنهي الموسم الماضي بالمركز الـ 15 بين أندية الدوري الإيطالي (serie A).