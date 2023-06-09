أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف في دعم مسيرة العمل الخيري الكويتي، وإحداث نقلة هائلة في طبيعة ومجالات العمل الخيري والإنساني بشكل أضحت معه الكويت رائدة وسباقة في كل أفرع العمل الخيري وتنوعاته ومستوياته.



جاء ذلك في إطار استعراض الشايع لنتائج مشروع مصرف العشيات، الذي أسهم في سد حاجة المحتاجين والمعوزين نتيجة التعاون المثمر والبناء بين «الصفا الإنسانية» والأمانة العامة للأوقاف، التي قدمت كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع.



وأوضح أن مصرف العشيات في الأمانة العامة للأوقاف يقوم بتقديم المساعدات والاحتياجات الغذائية والمستلزمات الضرورية للأرامل والمطلقات وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والفقراء على مدار العام داخل الكويت، مبينا أن عدد المستفيدين من مصرف العشيات بلغ نحو 535 فردا من المحتاجين والفقراء داخل الكويت من الأرامل والمطلقات وضعيفي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وأسر السجناء وكبار السن.