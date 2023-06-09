عبرت عبير الهجرس مدير عام معهد كامز التابع لجمعية النجاة الخيرية، عن سعادتها بتخرج 120 طالبا في برنامج الحساب الذهني، بالتعاون مع مدارس النجاة.



وأشارت الهجرس إلى أن «الحساب الذهني» يزيل الرهبة والخوف من مادة الرياضيات، ويجعل تعلمها أكثر متعة، ويكسب الطالب مهارات عقلية متقدمة في الجمع والحساب، فيصبح بعد التدريب قادرا على إنجاز عمليات حسابية متعددة بسهولة ويسر واحترافية.



وأكدت الهجرس استعداد معهد كامز لتنفيذ البرنامج مع كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، خاصة أن «كامز» هو الوكيل الحصري لتقديم برنامج Indian Abacus داخل الكويت، موضحة أن البرنامج يسهم في تطوير العديد من المهارات لدى للأطفال ومنها الاستماع، والكتابة، والتركيز، والتخيل، والذاكرة التصويرية، كما يكسب الطلاب الثقة في النفس ويحفزهم على الإبداع.