برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تطلق محافظة الأحمدي اليوم الحملة الرابعة للتبرع بالدم من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء في «الكوت مول» بمنطقة الفحيحيل تحت شعار «قطرة من دمك..حياة لغيرك»، وبالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، وبدعم من بنك برقان.



وتتزامن الحملة مع اليوم العالمي للتبرع بالدم 2023، وتستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للدم ومشتقاته، خاصة مع بداية فصل الصيف، حيث يشهد ذلك المخزون نقصا الى حد كبير.



وفي هذا السياق ثمن مدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي ومنسق الحملة إبراهيم الفودري كل الجهود الرسمية والأهلية والتطوعية التي تسهم في تحقيق هذا العمل الإنساني النبيل، خاصة بعد نجاح الحملات الثلاث التي تم تنظيمهما خلال الأعوام الماضية، وحظيت بإقبال جماهيري لافت محققة حصادا قياسيا من الكميات المتبرع بها وعدد المتبرعين، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المساهمة والمشاركة في هذه الحملة وغيرها من الحملات المجتمعية التي تستهدف إنقاذ حياة الآخرين.