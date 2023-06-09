46 عيادة صحة نفسية أولية في مختلف المناطق ونتطلع لزيادتها إلى 60 مطلع 2024



عبدالكريم العبدالله



اختتمت وزارة الصحة أمس ورشة عمل «الصحة النفسية التقدمية» وذلك في مسرح معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري ونخبة من المحاضرين والمختصين من داخل الكويت وخارجها.



وكرم المطيري أعضاء برنامج الصحة النفسية للرعاية الصحية الأولية والأطباء المجتازين لدورة الصحة النفسية التقدمية.



من جانبها، أكدت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الأولية د.دينا الضبيب أن الورشة أتت مكملة لجهود وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية الكاملة والشاملة التي تتناول جميع الجوانب العضوية والنفسية والاجتماعية للمرضى، مشيرة الى سعي وزارة الصحة لدمج خدمات الصحة النفسية مع خدمات الرعاية الصحية الأولية للتصدي للأمراض النفسية، عبر المسح المبكر والتدخل العلاجي الدوائي واللادوائي المناسب وفقا لأحدث الأدلة والبراهين العلمية.



وأوضحت أنه تم التعاون بين برنامج الصحة النفسية للرعاية الصحية الأولية ومركز الكويت للصحة النفسية وتم تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع الأمراض النفسية الشائعة والكشف المبكر لها، لافتة الى وضع السياسات والدلائل الإرشادية للصحة النفسية وتوفير المعالجين النفسيين والأدوية المناسبة في المراكز الصحية الأولية.



وأشارت إلى التوسع في تقديم هذه الخدمات ليصل عدد عيادات الصحة النفسية الأولية إلى 46 عيادة موزعة في مختلف مناطق الكويت، ونتطلع إلى مزيد من التوسع في تقديم هذه الخدمات لتشمل 60 عيادة في مطلع 2024، مؤكدة تدشين رابط لاستقبال طلبات المواعيد للعيادات النفسية على موقع وزارة الصحة لتسهيل وصول المريض للخدمة بشكل مباشر وخصوصية تامة.



وشددت على أن الورشة سعت إلى تعزيز التدريب المهني المتسمر ووصول الأطباء لأحدث المعلومات الطبية في هذا المجال.