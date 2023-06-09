قال الله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) قال عبدالله بن عباس: هي أيام العشر.



وقال تعالى: (وليالٍ عشر) قال ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد: إنها العشر من ذي الحجة.



عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».



عن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل».



عـــن جابر بن عـــبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة»، قال: قال رجل: هن أفضل؟ أم عــــدتهن جهاد في سبيل الله؟ قــــال: «هن أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله، إلا عفير يعفر وجهه في التراب» والعفير الذي يعفر وجهه بالتراب هو المجاهد في سبيل الله.