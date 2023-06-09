(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلا ـ الكهف: 50).



يذكر الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لأبينا آدم عليه السلام لكنه أبى واستكبر وأبدى عداوته لجميع ذرية آدم.



لقد بين الله عز وجل أن عدونا في الدنيا هو إبليس، وحذرنا من أن نجاريه أو نواليه، وأنه من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.



يقول العلامة السعدي: أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان، الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن، الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته.



قبس هذه الآية: في مسيرتك إلى الله عز وجل يجب أن تتعرف على أعدائك الذين يمنعونك من مواصلة الطريق إلى الله، تعرف جيدا عليهم وعلى مداخلهم وطرق الغواية، حتى تكون خطواتك ثابتة وسريعة وأنت في مسيرك إلى الله عز وجل.