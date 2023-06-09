أقسم الله عز وجل في كتابه بالعشر الأوائل من ذي الحجة لشرفها وعظمها قال تعالى: (والفجر وليال عشر)، وقال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)، وفي البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام (يعني العشر)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».



وقد دل الحديث على ان العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وروي قدر المضاعفة في روايات مختلفة منها انه يضاعف إلى سبعمائة ضعف، قال أنس بن مالك: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة آلاف.



وفيها يوم عرفة الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه فقال: (والشفع والوتر)، فهو الشفع وهو الشاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: «الشاهد يوم عرفة والمشهود «الجمعة» وهو أفضل الأيام في الحديث، أفضل الأيام يوم عرفة، وهو يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، ففي الحديث «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء؟».



عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر»، وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.



أعمال العشر



الصيام وقيام الليل وذكر الله والتوبة إلى الله وتجديد النية باغتنام هذه الأيام بما يرضي الله، فحري بالمسلم استقبال مواسم الخير عامة وبالعزم الأكيد على اغتنامها بما يرضي الله تعالى، فلنحرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة قبل ان تفوت فلا يقع الندم حينئذ.



هذا بالإضافة الى الأعمال الفاضلة الثابتة الأخرى مثل الحرص على الصلاة في جماعة والحرص على الوقوف بالصف الأول في الجماعة، والحرص على الإكثار من الصدقة والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الدعاء.



فضل يوم عرفة



عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده». (صحيح مسلم).



وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: «يُكفّر السنة الماضية والباقية» (صحيح مسلم).



وعن قتادة بن النعمان، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام يوم عرفة غُفر له سنة أمامه وسنة بعده» (صحيح سنن ابن ماجه).



فضل يوم النحر



عن عبدالله بن قرط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر».



ويوم القر: هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يسكنون ويقيمون.



أهم العبادات



ومن أهم عبادات هذا اليوم، الالتزام بالآداب الإسلامية والسنن الواردة في ذلك ومنها:



أ - الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب بدون إسراف ولا إسبال.



ب - تأخير طعام الإفطار حتى الرجوع من المصلى ليأكل من أضحيته أو غيرها.



ج - أن يذهب الى صلاة العيد في المصلى خارج المسجد مشيا ومعه أهل بيته (حتى النساء الحُيّض) والأطفال، ويذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ويستمع الى الخطبة، والذي رجحه المحققون من أهل العلم ان صلاة العيد واجبة لقوله تعالى: «فصلّ لربك وانحر».



د - الحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم وزيارة الأقارب والجيران والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم ويهنّئ إخوانه المسلمين بقوله: «تقبّل الله منا ومنكم».



هـ - الإكثار من التكبير ويبدأ من فجر يوم عرفة الى عصر آخر أيام التشريق (وهو الثالث عشر من ذي الحجة لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) .