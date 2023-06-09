استقبل النائب حمدان العازمي مساء أول من أمس المهنئين والمباركين بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي وخاضها ممثلا عن الدائرة الخامسة وحقق خلالها المركز الثاني بـ10863 صوتا.



وتوجه العازمي بالشكر إلى كل أبناء الشعب وأهالي الدائرة الخامسة، قائلا«كل الشكر للشعب الكويتي الوفي، والشكر موصول لأبناء دائرتي الذين منحوني ثقتهم، وأعاهدهم ان أكون عند حسن ظنهم محققا تطلعاتهم وآمالهم، وبيض الله وجوهكم».



وأضاف العازمي انه يجب على الحكومة القادمة أن تقرأ نتائج ومخرجات الانتخابات جيدا، وأن تحسن اختيار الوزراء.