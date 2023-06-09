توجه النائب مهند الساير بالشكر لكل أبناء الشعب الكويتي، قائلا «شكرا للشعب الكويتي الوفي صاحب الفضل بعد الله سبحانه، وسنظل كما عهدتمونا مدافعين عن دستوركم، مدافعين عن حقوقكم وكراماتكم وأموالكم.



فبعد أن انتهت المنافسة الانتخابية بدأت معها مرحلة جديدة من مراحل بناء هذا الوطن».



جاء ذلك خلال استقباله المهنئين والمباركين بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي اقيمت الثلاثاء الماضي وخاضها الساير عن الدائرة الثالثة وحقق المركز الرابع بـ 772 صوتا.



وأضاف انني بالأمس القريب كنت أخاطب ناخبيّ، واليوم أتشرف بتمثيل جميع الشعب الكويتي سواء من منحني الثقة أو من أشفق علي منها.