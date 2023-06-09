شكر النائب عادل الدمخي أبناء وبنات الدائرة الأولى على ثقتهم به في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي وحصل خلالها على 2731 صوتا، وقال «إن اهل الكويت رغم اختلافاتهم فهم دائما ما يقومون بالواجب، وشكرا لكل من منحني صوته ولكل من لم يمنحني، ونحن نحترم النتائج وما تسفر عنه الانتخابات أيا كانت، كما نحترم الجميع».



وأعرب د.الدمخي خلال استقباله المهنئين والمباركين أول من امس بمناسبة فوزه في الانتخابات، عن تطلعه الى وجود تنسيق نيابي- نيابي وكذلك تنسيق نيابي- حكومي، «لأن ذلك هو ما ينتظره الشعب منا لتحقيق تطلعاته وآماله».