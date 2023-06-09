استقبل النائب د.بدر الملا مساء أول من أمس المهنئين بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي، والتي خاضها في الدائرة الثانية وحصل خلالها على المركز العاشر بـ 2360 صوتا.



وقال د.الملا: أبارك لأهل الكويت على نجاح العملية الانتخابية والمشاركة الفعالة، والشكر موصول لكل من منحني هذه الثقة الغالية أو أعفاني أو أشفق علي من تحمل المسؤولية.



وأشكر أعضاء حملتي الانتخابية على الجهود التي بذلوها، وأدعو الله بالثبات والتوفيق، وأن يعينني على حمل هذه الأمانة، وأن أكون عند حسن ظنكم.



وقد احتفل د.الملا أول من أمس وسط أنصاره ومؤيديه بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للدائرة الثانية.