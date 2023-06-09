استقبل النائب سعود العصفور مساء أول من أمس المهنئين والمباركين بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي، وخاضها عن الدائرة الخامسة وحقق خلالها المركز الأول في دائرته بـ 12784 صوتا.



وعبر العصفور عن فرحته بالفوز، وقال: إن هذا الفوز هو رسالة ورد من ناخبي وناخبات الدائرة الخامسة ليس على المشككين فقط، بل هو رسالة بأن من ينتهج نهجا وطنيا صرفا يكافأ بأن يضعه الشعب في أعلى المراكز.



وشكر العصفور كل من سانده في الانتخابات ومن منحه الثقة وصوت له، مؤكدا أنه سيكون عند حسن الظن به، وسيعمل جاهدا على أن يكون أهلا للأمانة التي ألقيت على عاتقيه.