استقبل النائب د. عبد الكريم الكندري المهنئين والمباركين مساء أول من امس بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الامة التي اقيمت الثلاثاء الماضي وحصل خلالها على المركز الثالث بـ 5878 صوتا.



وتقدم الكندري بالشكر لأبناء الشعب الكويتي عامة وأبناء الدائرة الثالثة خاصة قائلا «شكرا لأهلي بالدائرة الثالثة وبجميع الدوائر على المشاركة.



ونسأل الله أن يكتب كل ما فيه خير للكويت وشعبها.. أهلي بالدائرة الثالثة.. شكرا على ثقتكم الغالية وإعادة التكليف، فقد كانت مشاركتكم عشرة على عشرة، ولأهلي بجميع دوائر الكويت.. نحن شعب حي لا يعرف الفرصة الأخيرة».