أقام النائب د.مبارك حمود الطشه حفل استقبال على شرف ناخبي الدائرة الرابعة في منطقة العارضية، بمناسبة فوزه بالانتخابات وحصوله على المركز الثاني بعدد أصوات 8376 صوتا.



وقال «أشكر كل من منحني الثقة وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن الظن وسأبقى بإذن الله على العهد والوعد ومحافظا على الأمانة، لا شك أن المسؤولية كبيرة وأعاهدكم أن أكون كما كنت أخا للكبير والصغير والجميع، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم وأن يعينني على تحمل الأمانة والمسؤولية التي ألقيت على عاتقي، وأن تعود الكويت أفضل مما كانت في السابق، نسأل الله أن يجمع الكلمة ويؤلف القلوب وشكرا لكل من منحني الثقة».