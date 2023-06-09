توجه النائب حمد العليان بالشكر الى كل أبناء وبنات دائرته على منحهم الثقة له لتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة، والذي جرت انتخاباته الثلاثاء الماضي، وحقق خلالها العليان المركز التاسع بـ 4782 صوتا.



جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه العليان مساء أول من أمس، مضيفا: أتمنى أن أكون عند حسن ظن كل من منحني صوته، وأن أقوم بهذه الأمانة بما يرضي الله عز وجل وبما يرضيهم.



وتابع العليان: لن نلتفت إلى الصراعات الجانبية التي تعوق الإنجاز، بل سنلتفت فقط الى كل ما من شأنه ان يحقق التطوير والتنمية وكل ما يتطلع إليه أهل الكويت.