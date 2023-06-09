

استقبل النائب أ. د.حمد المطر المهنئين والمباركين مساء أول من أمس بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وشارك فيها ممثلا عن الدائرة الثانية، حيث حقق المركز التاسع بـ 2432 صوتا.



وتوجه د.المطر بالشكر الى أبناء وبنات الشعب الكويتي عامة ولأهالي الدائرة الثانية خاصة على الثقة به، قائلا: شكرا لكل من أولانا ثقته، وشكرا لمن أعفانا، وأعدكم بأن أبقى على العهد والوعد معكم وأن ألتزم بكل ما طرحته سابقا .



وتمنى د. المطر أن يكون التوفيق حليف النواب في تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي، وان يحقققوا كل ما يصبون إليه في سبيل رفعة وتقدم الوطن.