شريف حمدي



استمرت عمليات الشراء الانتقائية على أسهم السوق الأول خلال تعاملات الأسبوع، وذلك استكمالا لما أنهت به البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي، لتتواصل الحالة الإيجابية بسوق الأسهم الكويتي رغم تباين أداء المؤشرات بنهاية التعاملات الأسبوعية. وما يبعث عن التفاؤل بالبورصة خلال الفترة الحالية، استمرار ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للسوق بمحصلة إجمالية 235 مليون دينار بمتوسط يومي 58 مليون دينار ارتفاعا من 254 مليون دينار بمتوسط يومي 51 مليون دينار الأسبوع الماضي، وذلك لاقتصار جلسات الأسبوع على 4 فقط لتعطل السوق الثلاثاء الماضي بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الأمة. وبذلك، تستمر الارتفاعات التدريجية في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك لعدة اسباب في مقدمتها عودة الثقة في سوق الأسهم من خلال الاقبال على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، فضلا عن ضخ تدفقات اجنبية من خلال مراجعة دورية لـ MSCI في نهاية مايو الماضي.



فيما يرجع السبب في ارتفاع السيولة خلال الاسبوع الحالي إلى تنفيذ بيع 61.8 مليونا من أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» لصالح النيابة العامة على مدار 3 جلسات متتالية، تجاوزت قيمتها 44 مليون دينار بمتوسط سعر بيع 715 فلسا للسهم.



وفي المقابل تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 16.5%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 700 مليون سهم تراجعا من 837 مليون سهم الأسبوع الماضي، وتأثرت احجام التداول بتلك النسبة جراء تعطل السوق الثلاثاء الماضي. ومع تحسن اداء السوق الأول، حققت القيمة السوقية مكاسب بنهاية التعاملات الأسبوعية بنحو 421 مليون دينار بنسبة 1%، إذ سجلت القيمة 40.5 مليار دينار مقابل 40.08 مليار دينار الأسبوع الماضي. وتباين اداء مؤشرات السوق بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6% بإضافة 124 نقطة ليصل المؤشر إلى 7604 نقاط مقارنة بـ 7480 نقطة الاسبوع الماضي، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.3% بخسارة 72 نقطة ليصل المؤشر إلى 5371 نقطة مقارنة بـ 5443 نقطة الأسبوع الماضي، وبذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1% بمكاسب بلغت 71 نقطة ليصل إلى 6858 نقطة ارتفاعا من 6787 نقطة الأسبوع الماضي. وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، كان الاستقرار السمة الغالبة على مجمل الأداء، وذلك من خلال استقرار نسب الملكيات في 13 سهما مقابل تقليصها في 11 سهما، بينما ارتفعت في 7 اسهم، وبلغت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 7 يونيو الجاري نحو 5.05 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.02 مليارات دينار الأسبوع الماضي.