أبرمت مجموعة البنك الأهلي الكويتي من خلال فرع البنك الأهلي الكويتي في مركز دبي العالمي DIFC تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار لمدة 37 شهرا، لتضعه كصاحب أكبر صفقة من حيث الحجم لمقترض كويتي تستهدف السوق الآسيوي حتى الآن.



وقال البنك في إفصاح على موقع البورصة أمس، إنه حصل على زيادة بمبلغ الاكتتاب الأولي البالغ 500 مليون دولار، ليتم توقيع هذا التمويل التاريخي مع 11 مقرضا آسيويا.



وتهدف هذه التسهيلات الى دعم متطلبات السيولة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي وخطط النمو المستقبلية لديها، وهي تمتـــد 37 شهــــرا مــــع خيــــار التمديــــد 12 شهرا إضافيا، وسيتم استخدامهـــا في الأغـــراض الخاصة بالمجموعة.