شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن فعاليات منتدى الأعمال العربي - الألماني الـ 26، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري في العاصمة الألمانية برلين، حيث ترأس وفد «الغرفة» أحمد القضيبي عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد كلا من: رباح الرباح مدير عام الغرفة، وأحمد الملا مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.



وقد عقد منتدى الأعمال العربي- الألماني بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث بحث المؤتمر أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وشكل على مدار إقامته منصة رائدة للعلاقات التجارية العربية الألمانية، كما تضمن ورشا تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي بين الجانبين وعرض الفرص التجارية في الدول العربية.



كما سلط الضوء على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانب العربي والألماني في مجال التصنيع، وتخطيط وإنشاء المدن الذكية، والاستثمار في رأس المال المغامر، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتجاهات في البنية التحتية وأهمية التدريب المهني، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات من أصحاب الأعمال والخبراء.