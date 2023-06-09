ضمن جهوده المتواصلة لمواكبة تطلعات الشباب عبر تقديم أفضل الحلول المالية الرقمية المبتكرة، نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» من خلال إدارة التحول الرقمي والابتكار جلسة حوارية مباشرة Focus Groups مع مجموعة طلاب متخصصين في تكنولوجيا المعلومات من جامعة الكويت للتعرف على آرائهم وتصوراتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الموبايل KFHonline باعتبارهم الأكثر إقبالا على هذه الخدمات والتعامل من خلالها، ما يوفر أقوى المؤشرات لمواصلة التميز في تلبية احتياجات العملاء الشباب من الخدمات المصرفية الرقمية المتنوعة.



وقد عقد اللقاء في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بالتعاون مع نادي ISOM، وعلى مدى يوم واحد، حيث تم تقسيم المشاركين الى 3 مجموعات من طلبة تكنولوجيا المعلومات، وقدمت كل مجموعة فكرة محددة مع خطة عمل، وكان ذلك بمنزلة إعطاء الطلاب فرصة للابتكار والتطوير بما يتماشى مع سياسة «بيتك» في طرح خدمات رقمية فريدة من نوعها بناء على احتياجات الشباب ورؤاهم المستقبلية.



وقد ساهمت القدرات البشرية المشاركة من «بيتك» بالتعاون مع مجموعات الطلبة، في وضع خطط بحث عن الخدمات البنكية المقدمة في التطبيقات المماثلة ومنصات الخدمة الشبيهة حول العالم التي تحظى بأعلى معدلات تحميل واستخدام، في سبيل اكتمال الصورة واقتران الجهد الابتكاري والفكر الإبداعي بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المصرفية على المستوى العالمي في شقيها الخدماتي النوعي أو التشغيلي التقني.



وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الطلبة المشاركين الذين أشادوا بالخدمات والخصائص والمميزات المواكبة لتطور اهتمامات واحتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، وأن تطبيق «بيتك» يسهل أداء الأعمال ويمنح خدمات لإنجاز العديد من التعاملات، حيث يوفر نحو 501 خدمة تتعلق بمجالات عمل «بيتك» المختلفة، والتي تلبي معظم احتياجات عملائه بمنتهى السهولة والسرعة والأمان.



يذكر أن هذا اللقاء الذي قام بترتيبه وإعداده فريق التكنولوجيا المالية والشراكات في قسم التحول الرقمي والابتكار في «بيتك» بالتعاون مع فريقي الابتكار والتواصل الشبابي والعلاقات العامة، الى جانب نادي ISOM من جامعة الكويت، قد شهد حضورا من إدارات مثل الموارد البشرية والخدمات المصرفية للأفراد، وجرى في ختامه تكريم الطلبة المشاركين.